CdS Campania: “Rom c’è”

Prima pagina del lunedì per l’edizione Campania del quotidiano sportivo Corriere dello Sport dedicata al prossimo impegno e alla grave emergenza infortuni che attanaglia la squadra del Napoli.

Il titolo prova ad infondere ottimismo: “Rom c’è” annunciando, per la difficile e decisiva sfida di Champions a Copenaghen di martedì prossimo, la presenza in panchina di Romelu Lukaku.

Purtroppo si tratterà di una presenza più carismatica che altro, difficilmente il belga, reduce dal grave infortunio dell’agosto scorso, sarà in grado di disputare anche una manciata di minuti.

Infatti, nell’occhiello il giornale precisa: “Un rientro e 9 assenti” e nel commento dettaglia: “Romelu andrà in panchina ma Conte dovrà fare a meno di Politano, Rrahmani e Neres“.

Qualcosa sembra invece muoversi sul fronte mercato, con trattative che riguardano i giocatori finora più deludenti: “Lucca e Lang in uscita, si avvicina El-Nesyri”.