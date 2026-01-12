Il Roma: “Napoli McEroico”

Prestazione da squadra vera quella del Napoli ieri sera a S. Siro. Alla fine al cospetto della favoritissima Inter il pari sta stretto agli azzurri di mister Conte, capaci di una prestazione tutta cuore e sostanza, a dispetto degli infortuni e del pronostico.

Ampio spazio sulla prima pagina del quotidiano napoletano Il Roma, che celebra l’importante prestazione riferendosi all’uomo simblo della squadra, il titolo infatti è: “Napoli McEroico“. Il commento dettaglia: “Gli azzurri vanno due volte in svantaggio ma lo scozzese segna una doppietta e evita all’Inter di scappare a +7“.

Il corsivo di Salvatore Caiazza riporta quanto visto in campo: “Una squadra con gli attributi che non si arrende mai“.

Infine, l’editoriale di Mimmo Carratelli ricorda che il risultato sta anche stretto agli azzurri: “Un secondo tempo al “Meazza” che meritava la vittoria“.