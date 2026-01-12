GdS: “Belle forti”

Edizione del lunedì della Gazzetta dello Sport e spazio meritato per le due contendenti al titolo, Inter e Napoli, che ieri sera si sono date battaglia sul terreno di S. Siro.

A centro pagina il titolo à: “Belle forti“. L’occhiello dettaglia: “Pari show: Inter due volte avanti, ma c’è super McTominay“.

Il commento ricostruisce l’andamento della partita: “Dimarco e Chala dal dischetto, il Napoli però non molla“, e riporta le parole dei protagonisti in panchina: “Conte espulso dopo il rigore: Vergognatevi” e “Chivu: sarà duello fino alla fine“.