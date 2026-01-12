CdS: “Scudetto che sfida”

Prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport che nell’edizione del lunedì dettaglia la sfida scudetto di ieri sera tra Inter e Napoli.
Il titolo recita: “Troppo bella” e il commento chiarisce: “Inter-Napoli 2-2 ma non finisce qui“. L’occhiello sopra al titolo sintetizza quanto avvenuto in campo: “Emozioni a S. Siro: 4 gol, rigore e polemiche“.
L’editoriale di Zazzaroni sottolinea quanto visto in campo: gioco aperto e l’arbitro che ha fischiato il meno possibile: “Uno spettacolo da Premier“.
Nell’editoriale di Salvioni spazio all’MVP del match: “Scott padrone a S. Siro“.