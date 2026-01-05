Il Roma: “Carrarmato Napoli”

Il quotidiano napoletano Il Roma apre la prima pagina del lunedì con la vittoria in trasferta del Napoli di Conte contro la Lazio. Il titolo, sopra una bella immagine del gruppo squadra che festeggia il raddoppio, è eloquente: “Carrarmato Napoli“.
Il commento al titolo dettaglia: “Gli azzurri non si fermano all’Olimpico, battono nettamente la Lazio con i gol di Spinazzola e Rrhamani“.
Il Corsivo di Salvatore Caiazza analizza la prestazione maiuscola degli azzurri: “Una supremazia tecnica e tattica confermata anche da Sarri”.
Riporta la nota stonata della giornata Mimmo Carratelli che titola la sua analisi: “Conte fa il Comandante ma perde anche Neres“.