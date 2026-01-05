Il Mattino: “DomiNapoli”

Il Napoli di Conte mantiene il passo delle milanesi e lo fa battendo in trasferta all’Olimpico la Lazio di Sarri.

Successo netto per gli azzurri, l’unica ombra è l’infortunio di Neres.

Ampio spazio alla gara di ieri sulla prima pagina del quotidiano napoletano Il Mattino oggi in edicola: a centro pagina il titolo è: “DomiNapoli“, l’occhiello precisa: “Gli azzurri schiacciano la Lazio e restano agganciati alla vetta” e riporta le parole del tecnico: “Conte: ma la squadra può fare ancora di più“.

L’immagine è quella di Spinazzola che ha appena segnato il gol del vantaggio.

Di spalla l’editoriale di Francesco De Luca guarda con ottimismo alle recenti prestazioni della squadra: “Perché siamo più forti degli altri“. Infine, il commento di Bruno Majorano riguarda la nota stonata della giornata: “Ansia Neres dopo l’infortunio“.