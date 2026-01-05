GdS: “Rullo Napoli”

Edizione del lunedì del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport e doveroso spazio alle squadre che stanno dominando il torneo di Serie A.

Il Napoli di Antonio Conto è terzo, ed insegue l’Inter prima a -2- Il titolo che riguarda gli azzurri è: “Rullo Napoli. Conte si esalta: eccezionali“. E ancora, in vista della supersfida: “Domenica big match a San Siro“.

Il centro pagina è per l’Inter prima in classifica e vittoriosa ieri sera contro un Bologna che non ha certo brillato a San Siro: “Interona, corsa a tre per lo Scudetto“.

Piazza d’onore per il Milan di Allegri, che al primo anno insidia già la prima posizione: “Milan da flop a top, in un anno è la big che è cresciuta di più“.