CdS: “Corsa a tre”

Lotta scudetto che comincia chiaramente a prendere forma in una lotta a tre, tra le milanesi ed il Napoli guidato da Antonio Conte.

Ampio spazio al turno di campionato sulla prima pagina del Corriere dello Sport stamattina in edicola. Il titolo a centro pagina è: “Bagarre scudetto. Corsa a tre“. Il commento chiarisce: “L’Inter si diverte, Il Napoli è perfetto“.

Ieri sia il Bologna che la Lazio sono state surclassate da Inter e Napoli, l’occhiello al titolo dettaglia: “Chivu stende il Bologna 3-1 e sorpassa il Milan. Conte padrone e lezione a Sarri 0-2“.

Infine, interessante analisi nel taglio basso sulla terza pretendente al titolo: “Milan che mira: ha segnato 11 gol con il primo tiro“