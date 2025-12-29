Prima pagina del Roma: “Botti di Capodanno”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano il Roma e, come di consueto, tanto spazio alla forte squadra cittadina.

A centro pagina, sopra l’immagine di Højlund complimentato da capitan Di Lorenzo, possiamo leggere “Botti di Capodanno” chiaro riferimento all’ottimo finale di anno della squadra azzurra, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana e corsara a Cremona nell’ultima gara del 2025.

Il commento dettaglia: “Il Napoli batte anche la Cremonese con una doppietta di Højlund e rimane in corsa per lo scudetto con le milanesi“, infatti gli azzurri inseguono l’Inter capolista a 2 punti di distacco e tallonano il Milan secondo.

Il Corsivo di Salvatore Caiazza è dedicato al centravanti danese, che in attesa di Lukaku si è ritagliato un ruolo da vero protagonista: “Rasmus show, fa la differenza con forza e gol“.

Infine, nell’analisi della Partita Mimmo Carrateli sottolinea: “Un gran finale di anno, terzo 2-0 consecutivo“