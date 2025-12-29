Il Mattino: “Festa Højlund”

Prima pagina del quotidiano napoletano Il Mattino in edicola oggi e taglio alto dedicato alla vittoria degli azzurri di Conte, corsari in quel di Cremona.
Il titolo, sopra una bella immagine di tutta la squadra raccolta a festeggiare la marcatura del centravanti danese, è “Festa Højlund“. L’occhiello sotto la testata esorta: “Corri Napoli, corri” e dettaglia: “Il bomber trascina gli azzurri con una doppietta: continua l’inseguimento alla vetta“.
Cima della Classifica che dista sempre due punti, a seguito della vittoria di misura e decisamente fortunata dell’Inter sul campo dell’Atalanta.
L’editoriale di Majorano titola: “La forza del gruppo. Lukaku può attendere“, tempo di bilanci con un 2025 che si chiude con due splendidi successi, l’insperato Scudetto e la Supercoppa Italiana. Per l’immediato futuro, con questo Højlund il recupero di Lukaku può avvenire con la giusta calma.