GdS: “Højlund sembra il miglior Lukaku”

Prima pagina del lunedì per il quotidiano sportivo La Gazzetta dello sport e spazio nel taglio basso anche per la vittoria del Napoli che ha battuto con un netto 0-2 la Cremonese in trasferta.

Il titolo è: “Højlund sembra il miglior Lukaku” chiaro riferimento ai gol e alle prestazioni del giovane danese, ormai perfettamente calatosi nella parte di centravanti boa capace di far salire la squadra e al tempo stesso essere letale in zona gol. L’occhiello termina con un beneaugurante: “Il Napoli è sempre super“.

A centro pagina l’impresa dell’Inter vittoriosa a Bergamo, anche grazie agli errori dei padroni di casa. Spiccano le parole di Chivu, che seguono quelle di Marotta, su Conte, ormai loro vera ossessione: “Per Conte il Napoli non è favorito? Non mi interessa“.