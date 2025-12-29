CdS: “Super Højlund, due reti e Cremonese ko”

Prima pagina del quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport, che nell’edizione del lunedì in edicola stamattina riporta l’esito della giornata calcistica.
Titolo a tutta pagina per la vittoria dell‘Inter nel posticipo serale a Bergamo, con i nerazzurri sempre primi in solitaria: “Buen Camino” e, in dettaglio: “Inter, Capodanno in vetta, ma Milan e Napoli mordono“.
Per gli azzurri c’è il riferimento all’ottima prestazione del centravanti danese, ormai vero protagonista dell’undici guidato da Antonio Conte: “Super Højlund, due reti e Cremonese ko“.
Nel taglio basso la forte protesta della Lazio (prossima avversaria del Napoli) sui presunti errori arbitrali subiti: “Lazio, lettera di fuoco alla Lega“.