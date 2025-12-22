Il Roma: “Notte di Gloria”

Traspare l’attesa per la finale di stasera della Supercoppa Italiana tra gli azzurri ed il Bologna sulla prima pagine del quotidiano napoletano Il Roma oggi in edicola.
Il giornale a centro pagina titola: “Notte di Gloria“, specificando nel commento: “Alle 20 (Italia 1) il Napoli sfida il Bologna a Riad. Una finale per alzare la Supercoppa Italiana“.
Il corsivo di Salvatore Caiazza bada al sodo: “Conte vuole il regalo perfetto sotto l’albero dei tifosi azzurri“.
Infine, la rubrica Il Punto di vista esprime l’auspicio di Mimmo Carratelli: “Io voto Antonio e sogno lo scacco matto“.