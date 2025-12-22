Il Mattino: “Azzurri portatela a casa”

Stasera è in programma la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna.

Il quotidiano napoletano il Mattino nell’edizione odierna in prima pagina lancia gli azzurri con un eloquente: “Azzurri, portatela a casa“, e poi completa il titolo riferendosi alla location dell’evento: “È la notte da mille e una coppa“. L’occhiello sopra al titolo riporta anche con le parole del tecnico azzurro: “Riad, finale contro il Bologna. Conte: solo chi vince viene ricordato“.

Di spalla l’editoriale di Francesco De Luca auspica quello che potrebbe essere: “Nel segno di Diego: 2 trofei in un anno“.

Infine, il centro pagina è tutto per la città che compie 2500 anni: “La Storia siamo Noi“.