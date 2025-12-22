Gds: "Super Occasione"

Prima pagina del lunedì del quotidiano sportivo la Gazzetta dello Sport e doveroso spazio nel taglio alto alla finale di Supercoppa Italiana in programma stasera a Riad tra il Napoli Campione d’Italia ed il Bologna vincitore della Coppa Italia.
Il titolo del giornale è: “Super Occasione” sopra l’immagine di due tra i protagonisti più attesi: il centravanti azzurro Højlund e l’esterno rosoblù Orsolini.
Il commento al titolo riporta le parole del tecnico del Napoli: “Conte: Vincere e basta”. Italiano per la storia“