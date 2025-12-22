CdS: “L’Araba Felice”

Scherza sul titolo il quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport nell’edizione stamattina in edicola, e lo fa in relazione alla finale di Supercoppa Italiana in programma stasera a Riad, in Arabia. Infatti, il titolo è “l’Araba Felice“. E “felice” sarà una delle due sfidanti, tra il Napoli di Antonio Conte ed il Bologna.

Il commento al titolo prova ad anticipare le scelte dei tecnici, a cominciare da quello azzurro: “Conte conferma Elmas nel tridente e cerca il decimo titolo della carriera“. invece per il Bologna: “Sorpresa di Italiano: gioca Dallinga. Fabbian trequartista. Ferguson pronto“.

I calciatori scelti sotto al titolo sono Neres e Orsolini. Proprio il brasiliano ha rilasciato un’intervista al quotidiano nella quale rivela. “La meritiamo noi”.