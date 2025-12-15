Il Roma: “Napoli a pezzi”

Lunedì triste per i colori azzurri, dopo la netta sconfitta subita ad Udine. Lo dettaglia ampiamente il quotidiano napoletano Il Roma nell’edizione oggi in edicola.

A centro pagina il titolo eloquente è: “Napoli a pezzi” sopra l’immagine di un Højlund circondato da avversari e mai così male come ieri. Il commento precisa: “Gli azzurri accusano la stanchezza di Champions e perdono con l’Udinese” e riporta le parole di Antonio Conte in conferenza post gara: “Serviva un pò di malizia in più“.

Il corsivo a firma di Salvatore Caiazza titola: “La coperta corta mette a rischio la corsa scudetto“.

Infine, nel suo articolo Mimo Carratelli ricorda l’ennesimo carneade che diventa bestia nera per il Napoli: “Il solito Ekkelenkamp segna gli eurogol solo contro i partenopei“.