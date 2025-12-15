Il Mattino: “Napoli dove sei finito?”

Domenica amara per i tifosi azzurri, con la squadra che viene sconfitta ad Udine al termine di una prestazione scialba sul piano del gioco e sotto tono dal punto di vista fisico.

Non nasconde delusone e preoccupazione il quotidiano napoletano Il Mattino oggi in edicola; a centro pagina il titolo è: “Napoli dove sei finito?” sotto all’immagine dei giocatori spenti e sconsolati che lasciano il terreno di gioco. L’occhiello entra nei dettagli con: “Il Napoli perde a Udine. Conte: serve più coraggio“.

Insomma, un momento della stagione veramente complicato, con la squadra che soffre problemi di varia natura, come riporta Il Punto di Francesco De Luca dal titolo “La stanchezza è mentale, non solo fisica“.