GdS: “Ahi Napoli”

Edizione del lunedì per il quotidiano sportivo. In prima pagina spazio anche al Napoli che ad Udine subisce la quarta sconfitta in campionato: “Ahi Napoli” è il titolo nel taglio centrale, mentre il commento dettaglia: “L’Udinese domina Conte” e riporta le parole del tecnico: “Niente alibi, facciamo fatica“.

Intanto l’Inter di Chivu vittoriosa a Marassi tenta una mini fuga, Il Milan limita i danni con il Sassuolo e la Juventus sbanca Bologna.

Stasera Roma in campo contro il Como, con Gasperini che ha la possibilità di rientrare nel giro scudetto.