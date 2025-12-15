CdS: “Napoli stop”

Edizione del lunedì per il quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport.

Le grandi fanno tutte punti a meno del Napoli, sconfitto ad Udine a seguito di una prestazione molle sul piano del gioco e su quello fisico. Il giornale titola: “Lauturbo” e nel commento chiarisce: “Al comando c’è l’Inter, pari Milan, Napoli stop“.

Azzurri in chiara difficoltà e giovedì inizia la Supercoppa con la sfida al Milan. Torneo che, visto il momento, impone una concreta reazione e diventa un obiettivo tutt’altro che trascurabile. L’altra sfida per la finale è Inter-Bologna.

Intanto i felsinei fanno strada alla Juventus, ieri corsara al Dall’Ara con il quotidiano che vede una “Svolta Spalletti“.

Per l’alta classifica oggi l’importante posticipo Roma – Como: e il titolo è: “La grande occasione“.