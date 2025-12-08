Tuttosport: “Ahi Spalletti, fuori Yildiz e ciao Juve”

Traspare amarezza nella prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport, da sempre vicino ai colori bianconeri sconfitti al Maradona più nettamente di quanto dica il punteggio.

Il titolo di apertura è: “Ahi Spalletti, fuori Yildiz e ciao Juve“. Nessun accenno alla prova maiuscola degli azzurri guidati da Conte, solo tante critiche all’operato del tecnico e dei giocatori ospiti in campo.

Il commento infatti riporta: “Un minuto dopo la sostituzione del turco, l’unico davvero all’altezza delle ambizioni dei tifosi, il danese sfrutta la remissività della difesa e un assist di …McKennie“.

Il giornale non è tenero con il tecnico, alla prima da ex al Maradona, che prova a giustificarsi: “Anche Kenan ha sbagliato. Non dipendiamo da lui. Siamo stati troppo timidi“.

Amaro l’editoriale del direttore Vaciago a titolo “Le scelte sbagliate“, che riporta la sconfitta bianconera sul piano del mercato con” Højlund costato cinque milioni più di Openda e Neres dieci meno di Conceiçao“.