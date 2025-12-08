Il Roma in prima pagina: “Oje vita mia”

Edizione del lunedì in edicola per il quotidiano napoletano Il Roma e prima pagina che apre con l’importante vittoria di ieri sera al Maradona degli azzurri guidati da Antonio Conte contro la Juventus dell’ex Spalletti.

Il titolo, sopra il gruppo dei giocatori festanti dopo il vantaggio, è:”Oje vita mia“, il commento spiega: “Grande prestazione del Napoli che batte la Juve grazie alla doppietta del danese“, e riporta le prime parole del tecnico: “Bravi tutti in piena emergenza“.

A centro pagina il Commento di Salvatore Caiazza che punge: “La risposta a chi aveva sempre la nostalgia di Spalletti” e l’editoriale di Mimmo Carratelli che analizza quanto visto in campo: “David e Neres sono la coppia più bella d’Italia“.