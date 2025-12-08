Il Mattino: “FantaNapoli: davanti a tutti”

Prima pagina del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino e apertura con l’importante successo ottenuto ieri sera dalla squadra azzurra contro la Juventus dell’ex Spalletti.
Il titolo a tutta pagina è: “FantaNapoli: davanti a tutti” mentre l’immagine vede Højlund stringere ed indicare al pubblico il brasiliano Neres, autore dell’assist per la prima rete e autore di una prova maiuscola.
L’editoriale di Francesco De Luca titola: “Rasmus il ritorno di un vero bomber” a celebrare le marcature del centravanti danese, fondamentale terminale offensivo nel gioco di Conte.
Di spalla è possibile leggere Arpaia che si sofferma sulla prova di Elmas, felicemente adattatosi al ruolo di Lobotka: “Film da sballo con la regia di Elmas“.
Infine, si guarda all’immediato futuro e all’impegno di Champions mercoledì prossimo a Lisbona: “Gol, vendette e liti: Conte ritrova Mou“.