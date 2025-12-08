Gazzetta: “Vedi che Napoli”

Edizione del lunedì della Gazzetta dello Sport e prima pagina dedicata all’impresa degli azzurri di Conte che, nonostante le troppe assenze, vincono in modo convincente contro la Juventus e si riprendono il primo posto in classifica.

Il titolo è: “Vedi che Napoli“, il commento dettaglia: “Conte in testa, Spalletti a -8“. E ancora con le parole dei due tecnici: “Antonio: Ho giocatori straordinari” e “Luciano: Portati in giro per il campo e Kenan può fare ancora di più“.

L’occhiello sopra al titolo riporta: “Doppietta di Højlund, alla Juve non basta Yildiz“.

Nel taglio alto spazio al Milan che oggi giocherà in trasferta contro il Torino e che potrebbe raggiungere gli azzurri al primo posto: “Ore 20:45 il Toro per rilanciarsi, il Milan per la vetta“.