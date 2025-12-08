CdS: “Capolavoro Conte”

Edizione del lunedì del quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport e prima pagina giustamente dedicata alla vittoria del Napoli di Conte di ieri sera contro la Juventus guidata dall’ex Spalletti, per la prima volta ritornato al Maradona.

Sopra all’immagine di un Højlund decisivo e festante il titolo è: “Capolavoro Conte“, i dettagli nel commento: “Doppietta di Højlund; che spallata alla Juve“, e ancora: “Quinta vittoria consecutiva. De Laurentiis esalta il tecnico“. A sintetizzare la prova degli ospiti: “Inutile l’1-1 di Yildiz” e le parole del tecnico bianconero: “Abbiamo fatto poco“.

Nel suo editoriale dal titolo “Prova di forza” il direttore Ivan Zazzaroni analizza il percorso degli azzurri, mai domi e che dalle difficoltà dovute alle troppe assenze pescano risorse insperate e prestazioni convincenti.