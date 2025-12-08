AdL pazzo di Conte, lo vorrebbe a vita…

Nell’importante vittoria di ieri sera contro i bianconeri traspare netta la soddisfazione e la stima del presidente Aurelio De Laurentiis per il tecnico azzurro.

A fine gara su X il presidente ha espresso la sua soddisfazione sottolineando il lavoro di Conte e omaggiandolo con la maiuscola “Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra“.

Non è un segreto l’enorme considerazione del patron nei confronti dell’allenatore british-pugliese; con lui ha radicalmente cambiato le abitudini, imponendosi spesso il silenzio e frequentando Castelvolturno il minimo possibile.

Ne parla nell’edizione odierna Il Mattino, per il quale Aurelio vorrebbe a vita Conte alla guida del Napoli. Discorsi ovviamente prematuri e legati a tanti fattori, dai risultati alla volontà dell’allenatore; comunque il presidente ci proverà, a tempo debito, a trattenerlo il più possibile.