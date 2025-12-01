Importante successo del Napoli guidato da Antonio Conte che supera la lanciatissima Roma all’Olimpico. Spazio alla vittoria sulla prima pagina del quotidiano napoletano Il Roma titola: “Napoli capoccia” a sottolineare la prova di cuore e sostanza dell’undici in maglia azzurra.
Il commento dettaglia: “Neres regala la terza vittoria consecutiva e gli azzurri tornano in vetta alla classifica con il Milan“.
A firma Salvatore Caiazza l’analisi della gara con: “Conte ha alzato il livello del gruppo che ora gioca bene“.
Infine, il commento di Mimmo Carratelli sottolinea la prestazione azzurra con: “Gasperini battuto con le sue stesse armi all’Olimpico“.