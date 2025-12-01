Il Mattino: “Mente e cuore”

In prima pagina il quotidiano napoletano Il Mattino in edicola oggi celebra l’importante successo degli azzurri di ieri sera, in trasferta contro la Roma.

A centro pagina il titolo sotto l’immagine di Neres esultante per il gol realizzato è: “Mente e cuore“, a sottolineare l’approccio alla gara avuto dai giocatori del Napoli nonostante l’avversario forte ed i problemi legati ai troppi infortuni. L’occhiello sopra al titolo precisa: “Sbancato l’Olimpico con una prodezza di Neres ed un secondo tempo di sofferenza: Napoli primo insieme al Milan“.

Di spalla il Punto di Francesco De Luca che dettaglia del nuovo corso azzurro: “La svolta di Conte aspettando Spalletti“.

Spazio anche alla reazione del presidente azzurro De Laurentiis alla vittoria, esternata con un tweet a fine gara; Majorano titola: “Grande vittoria e gruppo guidato da un condottiero“