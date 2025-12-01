CdS: “La legge Conte”

Importante segnale del Napoli di Conte, ieri sera corsaro all’Olimpico, alle pretendenti al titolo finale. Spazio alla vittoria azzurra nella prima pagina dell’edizione del lunedì del Corriere dello Sport.

Il titolo a tutta pagina, sopra all’immagine di Neres che ha appena realizzato il gol vittoria è: “La legge Conte“, a voler sottolineare la capacità dell’allenatore azzurro di trovare soluzioni e risorse nei momenti difficili tra infortuni in serie e mancanza di risultati.

Il commento sintetizza la gara con: “Neres gela la Roma” che credeva nell’impresa sull’entusiasmo dato dalla scia di risultati positivi, e con: “Antonio centra la terza vittoria di fila tra Campionato e Champions”. Spazio anche ai meriti dei singoli: “Decide il brasiliano, 3 gol in 8 giorni” e: “Milinkovic super su Baldanzi al 90′“.