Termina il 2025 di Gilmour? I tempi di recupero

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino pubblica un articolo il cui titolo è il seguente: “Tormento Gilmour ‘Voglio operarmi'”. Lo scozzese, secondo quanto riferisce il giornale, avrebbe infatti deciso di seguire la strada dell’operazione chirurgica per guarire dal suo infortunio e dalla pubalgia.
“In questa gara di scalogna che è diventato l’autunno del Napoli, ecco che Conte batte davvero tutti gli altri contendenti nella lotta allo scudetto: perché proprio quando era certo che Gilmour era a un passo dal ritorno, arriva la mazzata. Il consulto medico fatto in Inghilterra suggerisce l’intervento chirurgico al pube per far guarire più velocemente il centrocampista scozzese. E Gilmour ha deciso di sottoporsi a operazione. Insomma, 2025 finito. La pubalgia, che pure ha tormentato da un mese anche Spinazzola, sta devastando Gilmour. Gli ulteriori esami clinici hanno, dunque, spazzato via le ottimistiche diagnosi”.