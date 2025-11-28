Termina il 2025 di Gilmour? I tempi di recupero

L’edizione odierna del quotidiano Il Mattino pubblica un articolo il cui titolo è il seguente: “Tormento Gilmour ‘Voglio operarmi'”. Lo scozzese, secondo quanto riferisce il giornale, avrebbe infatti deciso di seguire la strada dell’operazione chirurgica per guarire dal suo infortunio e dalla pubalgia.

“In questa gara di scalogna che è diventato l’autunno del Napoli, ecco che Conte batte davvero tutti gli altri contendenti nella lotta allo scudetto: perché proprio quando era certo che Gilmour era a un passo dal ritorno, arriva la mazzata. Il consulto medico fatto in Inghilterra suggerisce l’intervento chirurgico al pube per far guarire più velocemente il centrocampista scozzese. E Gilmour ha deciso di sottoporsi a operazione. Insomma, 2025 finito. La pubalgia, che pure ha tormentato da un mese anche Spinazzola, sta devastando Gilmour. Gli ulteriori esami clinici hanno, dunque, spazzato via le ottimistiche diagnosi”.

Lo scozzese resterà fuori per un bel po’, quasi due mesi. Difficile vederlo in campo prima della fine dell’anno, sarà out anche per la Supercoppa in Arabia Saudita.