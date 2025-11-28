Mainoo ha detto si, pronto il rinforzo per Conte

L’edizione odierna de Il Mattino scrive quanto segue: “Ovviamente, sul mercato di gennaio non c’è un solo minuto da perdere. Se lo scorso anno, nei primi giorni della sessione invernale, c’è stata la partenza di Kvaraskhelia, ora è atteso l’approdo di Kobbie Mainoo: il centrocampista del Manchester United, sullo slancio del boom di McTominay in maglia azzurra, ha già detto sì all’idea di lasciare la Premier”.

“Il 20enne è disposto al trasferimento anche in prestito. Anche perché qui, visto l’andazzo, avrebbe anche un ruolo di primo piano. Ovviamente, Napoli e United stanno trattando sulla formula: ma in questo caso, fondamentale anche la tempistica. Perché se deve arrivare, deve avvenire già all’apertura del mercato”.

