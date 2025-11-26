Corbo a la Repubblica – ” Il rigore sbagliato ha acceso la scintilla nel Napoli: i ritocchi di Conte decisivi “

Antonio Corbo, giornalista, ha compiuto un’analisi in merito alla vittoria del Napoli di eri sera, contro il Qarabag, nel suo editoriale per La Repubblica. Eccone un estratto:
“Rigore che Hojlund calcia male, con un destro alto e molle a mezz’aria. E’ la scintilla che brucia sulla pelle di Antonio Conte, qui ci voglio io, sembra dirsi. Basta con i cambi ruolo su ruolo, come fan quasi tutti. Ecco una variante tattica. Politano subentra a Beukema, la difesa torna da 3 a 4, Di Lorenzo al posto di sempre. Altro ritocco, altra variante. L’esterno sinistro Lang lascia per il jolly di centrocampo Elmas, è il perfetto riequilibrio nella zona dell’iniziale disagio. Con Neres seconda punta accanto a Lucca che sostituisce un gelido Hojlund: ecco il 4-4-2 che si ricorderà di questa serata raddrizzata dal trasformista Conte.”