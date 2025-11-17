Tuttosport: “Spalletti, in panchina niente tuta”

Prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport in edicola stamattina.

Oltre all’ennesima impresa di Sinner e alla debaclè della Nazionale guidata da Gattuso: “Italia, capito perchè al Mondiale va lui?” è il titolo sotto l’immagine festante del campione Haaland, e inoltre: “La Norvegia dilaga nella ripresa dopo l’1-0 di Pio“, in copertina del quotidiano torinese troviamo anche un curioso articolo riguardante l’abbigliamento da gara del neo tecnico Spalletti.

Infatti, secondo il quotidiano, il dress code della Juventus impone: “Spalletti in panchina niente tuta“, mentre il riferimento nel commento è tutto per i trascorsi di Luciano: “La società resiste alla scaramanzia dell’allenatore che a Napoli ha vinto lo scudetto indossando sempre la tuta“.

L’abbigliamento del tecnico in panchina sarà importante per lo stile di un club, anche se sicuramente viene in secondo piano dietro trasparenza e correttezza dell’operato societario.