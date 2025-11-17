Il Roma in edicola: “Conte torna per far fronte a crisi ed emergenza”

Prima pagina del quotidiano napoletano Roma oggi in edicola e consueto spazio alle vicende calcistiche della squadra cittadina.

Stamattina a Castel Volturno riprendono gli allenamenti e rientra il tecnico Conte, assentatosi per qualche giorno dopo la batosta di Torino.

Curiosità e speranza per una rapida inversione di tendenza sono i principali sentimenti che aleggiano tra addetti ai lavori e tifosi. Il titolo del giornale è: “Conte torna per far fronte a crisi ed emergenza“.

Nel corsivo il collega Caiazza ritorna ai fatti di campo e alla necessita di ritornare a segnare: “Aspettando Lukaku ora servono di nuovo i gol di Højlund“.

Spazio anche alla netta sconfitta di ieri sera della Nazionale: Italia, figuraccia con la Norvegia. Giovedì il sorteggio dei payoff“.