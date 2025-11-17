GdS: “Italia umiliata, San Siro fischia”

Grande delusione ieri sera a Milano per la prestazione della Nazionale guidata da Gattuso. Il quotidiano sportivo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con: “Italia umiliata San Siro fischia“, mentre l’occhiello riporta l’impietoso punteggio: “La Norvegia vince 4-1. Giovedì il sorteggio“.

Non era certo preventivabile un clamoroso ribaltamento nelle gerarchie del girone (servivano 9 reti per superare la Norvegia in termini di differenza reti), ma ci si aspettava molto di più dagli uomini in maglia azzurra. Invece la disfatta è stata completa, come dettagliato nel commento al titolo: “Haaland ci travolge. Ora i playoff“, e ancora con le parole del tecnico: “Gattuso: chiediamo scusa“.