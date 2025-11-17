CdS sulla disfatta dell’Italia: “Non vamos!”

Gran parte della prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport in edicola stamattina è appannaggio di Sinner che non gioca la Davis ma nei tornei individuali continua a vincere e a monopolizzate l’APT insieme al rivale Alcaraz.

Davvero brutta la prestazione dell’Italia di Gattuso, il titolo nel taglio basso è: “Non vamos!“, mentre l’occhiello precisa: “Italia fischiata: 1-4 con la Norvegia” e ancora: “Ci giochiamo il Mondiale ai playoff“.

Sarebbe il terzo di fila che la Nazionale italiana salterebbe. Nel commento possiamo leggere: “Nazionale travolta da Haaland dopo il vantaggio di Esposito” e delle parole del tecnico: “Gattuso: chiediamo scusa“.

Adesso ci aspettano i playoff: “Giovedì alle 13 il sorteggio: possiamo trovare Svezia, Irlanda del Nord, Romania, Macedonia (o Galles)“.

