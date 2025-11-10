Per il Roma è un Napoli “Senza cuore”

Troppo negativa e preoccupante per il futuro la gara disputata dagli azzurri di Conte ieri a Bologna. Sconfitta netta, senza tirare mai in porta.

Il quotidiano napoletano Roma nell’edizione del lunedì riporta il consueto ampio spazio per le vicende della squadra azzurra.

Il titolo a sintetizzare la prestazione di tutti gli uomini in maglia azzurra è chiaro e lapidario: “Senza cuore“. Il commento dettaglia: “Il Napoli non tira mai in porta e nella ripresa si arrende due volte ad un grande Bologna“. Pesanti le parole del tecnico nel post gara: “Conte: sono molto preoccupato, parlerò col Club“.

Il corsivo di Salvatore Caiazza analizza la posizione del tecnico leccese con: “Antonio non vuole piangersi il morto, ma non è da lui la resa“.

Completa il resoconto il corsivo di Mimmo Carratelli che titola: “Il calcio di Italiano detta legge contro i campioni“.