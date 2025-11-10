Il Mattino titola: “Questi fantasmi”

Il quotidiano napoletano Il Mattino oggi in edicola dettaglia in prima pagina sulla pesante sconfitta subita dagli azzurri di Conte a Bologna; il titolo è eloquente sulla prestazione deludente della squadra: “Questi fantasmi“. L’occhiello specifica: “Azzurri inguardabili crollano a Bologna. Conte: squadra senza cuore, non accompagnerò il morto“

Oltre al comportamento dei giocatori in campo hanno destato grande preoccupazione soprattutto le parole dell’allenatore nel post gara: Conte è apparso deluso e si è lanciato in un attacco diretto ai suoi giocatori. Nell’editoriale di Francesco De Luca si prova a guardare avanti con “Ma solo Antonio può cambiare la rotta“.