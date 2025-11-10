Gazzetta dello Sport: “Conte shock”

Spazio alla crisi del Napoli sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport stamattina in edicola.

Nel taglio alto possiamo leggere: “Volo Bologna, Conte shock” e ancora: “Napoli inesistente, Italiano a -3 dalla vetta“. Ancora più esaustivo il commento che riprende le dure e preoccupanti parole di Conte nel dopo gara: “Sono preoccupato, parlerò con il club. Non ho voglia di accompagnare un morto“.

Per l’ambiente azzurro i prossimi giorni saranno tutt’altro che sereni; a questo punto nessuna ipotesi può essere trascurata.