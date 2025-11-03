Il Mattino: Gli azzurri soli al comando

Prima pagina del lunedì del quotidiano napoletano Il Mattino e consueto spazio agli azzurri di Conte.
Il giornale vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio casalingo sul Como e titola nel taglio alto: “Gli azzurri soli al comando“, l’occhiello precisa “Il Milan batte la Roma, domani c’è l’Eintracht“.
La sconfitta della Roma consente al Napoli di conservare il primo posto in solitaria, ma le milanesi entrambe vittoriose hanno rosicchiato 2 punti e tallonano ad un passo.
Di spalla l’editoriale di Majorano che titola “Torna la Champions. Bomber, tocca a voi” a sottolineare l’attuale difficoltà della squadra azzurra nel segnare e produrre occasioni da rete. Martedì la partita contro i tedeschi è da vincere assolutamente.