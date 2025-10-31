Il Mattino- “Il Napoli ha rifiutato 100 milioni dallo United per Koulibaly”

Kalidou Koulibaly è stato tra i calciatori più iconici dell’ultimo decennio azzurro ma avete mai pensato al fatto che avrebbe potuto cambiare maglia? Ne parla Il Mattino.

Questo quanto segue dal giornale:Tra i vari allenatori avuti durante la sua esperienza al Napoli, Kalidou Koulibaly ricorda con particolare intensità il rapporto con Maurizio Sarri, tecnico con cui ha condiviso alcune delle stagioni più importanti in maglia azzurra. “Litigavamo continuamente. All’inizio avevo 24 anni e non capivo cosa volesse da me. Solo col tempo ho capito che cercava di provocarmi per tirare fuori il meglio. Aveva sempre qualcosa da rimproverarmi, anche dopo una grande partita. Non voglio ripetere le sue parole, ma per un giovane come me erano discorsi duri, a volte scioccanti. Più di una volta i compagni mi hanno dovuto trattenere, e Reina in particolare riusciva sempre a calmarmi”.

“Quando è andato via ho capito davvero quanto mi stimasse. Con lui ho imparato tanto, anche attraverso gli scontri”.

Koulibaly ha poi vissuto un nuovo capitolo della sua carriera al Napoli sotto la guida di Carlo Ancelotti. “In quel momento sentivo che il mio ciclo a Napoli fosse finito. Avevo ricevuto un’offerta da 100 milioni di euro dal Manchester United, ma il presidente De Laurentiis la rifiutò”.

A quel punto, l’intervento di Ancelotti fu decisivo. “Mi disse: “So dell’offerta, ma se tu te ne vai, io mi dimetto domani”. Gli risposi che non era un mio problema, ma lui non si arrese. Una sera in ritiro mi chiamò nella sua stanza: si presentò in pigiama, parlando in francese, e cercò di convincermi a restare. Non avrei mai immaginato una scena simile con un allenatore del suo calibro”.

Koulibaly spiegò anche le ragioni della sua voglia di cambiare aria: “Gli dissi che non ero felice, che mi sentivo mancato di rispetto dal presidente. Ancelotti mi assicurò che avrebbe sistemato tutto”.

“Avevo già prenotato il taxi per le 13. Poco prima di partire, mi chiamò e mi disse: “Ho risolto, resti con me e rinnovi il contratto”. Alla fine feci pace con De Laurentiis. Non voleva lasciarmi partire, nemmeno per 100 milioni di euro”.

