Per il Roma è “Il Napoli Contiano”

Edizione del lunedì del quotidiano napoletano Roma e meritato spazio al Napoli di Antonio Conte, nuovamente al primo posto dopo la vittoria sofferta e meritata contro l’Inter di sabato scorso.

A centro pagina, sopra una bella foto dell’allenatore azzurro che esulta a fine gara, si legge: “Il Napoli Contiano” e nel sommario: “Contro l’Inter è tornata la squadra tosta che lotta su ogni pallone” e anche dell’infortunio al campione belga “De Bruyne rischia un lungo stop”.

Il corsivo di Salvatore Caiazza titola: “Un bel guaio perdere Kevin. Ma ora il 4-3-3 può fare la differenza” a sottolineare come da un inconveniente possa nascere anche un’opportunità, nella fattispecie quella di rivedere la squadra nell’assetto vincente dello scorso anno, con McTominy e Anguissa sugli scudi.