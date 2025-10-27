Gazzetta dello Sport: “Inter contro Conte”

Dopo due giorni dalla gara del Maradona tra il Napoli e l’Inter non si placano le polemiche sul rigore concesso agli azzurri per fallo su Di Lorenzo.

Il giornale rosa titola nell’edizione del lunedì in edicola stamattina: “Inter contro Conte” e nel sommario “Club infastidito. Mkhitaryan fuori almeno un mese”.

Più netta la posizione del giornale nel titolo sottostante: “Fermati Mariani e l’assistente” ed un categorico “Non era rigore”.

Insomma sui giornali prevale la linea del club interista, su un episodio sicuramente dubbio, ma non certamente scandaloso come molti altri già accaduti dall’inizio del torneo.

Di sicuro il capitano del Napoli non cerca il contatto, ma prende posizione per provare a giocare il pallone; difficilmente avrebbe potuto continuare l’azione in modo pericoloso, vista la presenza ravvicinata di un altro interista, ma è certo il colpo di ginocchio che riceve alle spalle.

Stavolta si è voluto alzare un grosso polverone mediatico (chissà a parti invertite cosa sarebbe successo) e, molto probabilmente sanzionare duramente i protagonisti. Mi chiedo con quale spirito l’arbitro, il guardialinee e quelli del VAR si approcceranno alla partita quando dovranno dirigere nuovamente una delle due squadre interessate.