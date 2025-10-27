CdS: “Napoli in ansia. De Bruyne rischia un lungo stop”

Poco spazio nella prima pagina dell’edizione del lunedì del Corriere dello Sport, in edicola stamattina.
Un piccolo riquadro nel taglio basso, che ricorda la vera nota stonata nell’ottima prestazione degli azzurri di sabato sera contro l’Inter: “Napoli in ansia. De Bruyne rischia un lungo stop”.
Oggi ci saranno gli esami strumentali e solo allora potremo avere le idee più chiare sul problema sofferto dal campione belga al bicipite della coscia destra.
Spazio alla crisi della Juve sconfitta ieri nel posticipo all’Olimpico, a centro pagina: “Tudor alla fine” e nel commento “La Lazio affonda il croato”.
Infine, nel taglio alto spazio alla sorprendente Roma, alla quarta vittoria in trasferta consecutiva, che aggancia il Napoli al primo posto: “Roma, doppia Joya”.