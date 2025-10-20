Prima pagina de Il Mattino: “Testa alla Champions”

Edizione del lunedì del quotidiano partenopeo Il Mattino che dedica tanto spazio agli azzurri del Napoli, impegnati domani in Olanda per la terza gara di Champions della stagione.

Il titolo è “Testa alla Champions“, l’occhiello precisa “Gli azzurri perdono il primo posto in classifica e volano a Eindhoven in cerca di riscatto dopo il KO di Torino: Højlund verso il recupero“.

L’editoriale di Bruno Majorano titola “L’importanza delle stelle” a sottolineare la necessità di invertire sollecitamente la rotta.

Di spalla gli articoli a firma Arpaia che analizza le probabili scelte di formazione “Lang sfida il passato e chiede una maglia da titolare in Olanda” e di Monopoli che dettaglia sulla polemica social scatenatasi dopo la rete dell’ex Simeone e la prova insufficiente di Lucca “Il popolo dei social rimpiante Simeone. Più forte di Lucca“.