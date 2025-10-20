Il Roma: “Allarme in attacco senza Højlund non si segna””

Stamattina in edicola il quotidiano napoletano Roma dedica il consueto spazio al momento degli azzurri di mister Conte.
A centro pagina, sopra ad una immagine del centravanti danese il titolo è: “Allarme in attacco senza Højlund non si segna“, il commento dettaglia: “Lucca non convince Conte spera di ritrovare il danese per la sfida al PSV di domani sera“
Il corsivo di Salvatore Caiazza riprende le parole pronunciate da Conte nelle interviste post sconfitta a Torino contro i granata, sottolineando la necessità per questa squadra di essere sempre feroce e determinata: “I bellini delle scarpette da ballerina fanno bene ad essere cattivi sempre“.