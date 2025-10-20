Il Roma: “Allarme in attacco senza Højlund non si segna””

Scritto da:
Vincenzo Fenza
-
Prima pagina de Il Roma del 20/10/2025
Il Roma: "Allarme in attacco senza Højlund non si segna"

Stamattina in edicola il quotidiano napoletano Roma dedica il consueto spazio al momento degli azzurri di mister Conte.

A centro pagina, sopra ad una immagine del centravanti danese il titolo è: “Allarme in attacco senza Højlund non si segna“, il commento dettaglia: “Lucca non convince Conte spera di ritrovare il danese per la sfida al PSV di domani sera

Il corsivo di Salvatore Caiazza riprende le parole pronunciate da Conte nelle interviste post sconfitta a Torino contro i granata, sottolineando la necessità per questa squadra di essere sempre feroce e determinata: “I bellini delle scarpette da ballerina fanno bene ad essere cattivi sempre“.

Articolo precedenteAnche per Marelli il rigore del Milan non andava assegnato
Articolo successivoPrima pagina della Gazzetta: “Solo Milan”

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE