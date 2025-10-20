CdS: “Il Napoli aspetta il vero Lucca”

Edizione del lunedì del quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport: in prima pagina spazio anche agli azzurri di Conte e in dettaglio al momento particolare che sta vivendo il centravanti Lucca.

Nel taglio basso il titolo è: “Il Napoli aspetta il vero Lucca“, l’occhiello specifica: “Højlund out: contro il PSV Lorenzo deve riscattarsi. Tornano MCT e Politano“.

Gara sicuramente fondamentale per gli azzurri sia per il cammino in Champions, sia per dare subito una sterzata positiva, dopo la sconfitta di sabato sera contro i granata. Grave l’assenza del centravanti danese, Lucca è chiamato all’immediato riscatto dopo la prova incolore a Torino.