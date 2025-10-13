Il Roma apre con: “Napoli, dal Toro in poi il ciclo della verità”

Consueto spazio per i colori azzurri del Napoli sulla prima pagina del quotidiano napoletano Il Roma, in edicola stamattina.
A centro pagina possiamo leggere: “Napoli, dal Toro in poi il ciclo della verità” che analizza – dopo la sosta per le nazionali – il vero tour de force che riguarderà gli azzurri di Conte, a partire da sabato prossimo in trasferta contro il Torino. Di sicuro dopo queste 3 settimane di gare ravvicinate avremo le idee più chiare sul ruolo che il Napoli potrà recitare in campionato e in Champions.
Il corsivo a firma Salvatore Caiazza titola: “Orgogliosi di Pio Esposito, peccato giochi per l’Inter…” che ripercorre la favola che sta vivendo il ventenne di Castellammare.