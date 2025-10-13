Il Mattino in prima pagina: “Napoli non lasciamogli vestire altre maglie”

Sosta dedicata agli impegni delle nazionali, con l’Italia che ritorna in campo martedì contro Israele.

Il Mattino nella prima pagina del lunedì apre con la storia dei fratelli Esposito. L’editoriale, a firma di Francesco De Luca titola” Napoli, non lasciamogli vestire altre maglie” e ripercorre il percorso dei 3 fratelli calciatori, originari di Castellammare di Stabia.

Complice la rete segnata dal minore dei tre: Pio Esposito attaccante dell’Inter, sul quale si sprecano commenti e paragoni ingombranti.

Complesso il discorso dei giovani che la Campania sforna di continuo: il Napoli per tanti motivi non ha mai avuto una forte attenzione al settore giovanile e poi il richiamo delle grandi squadre del nord è sempre un’attrattiva molto forte.