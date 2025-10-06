Per la Gazzetta c’è “Chi scappa e chi sbaglia”

Ampio spazio alla testa della Classifica di Serie A per il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina.

Nel taglio alto troviamo “Chi scappa” e il riferimento è per le due prime “Napoli e Roma rimontano e restano prime“, con il commento “De Bruyne entra e dà la scossa, Højlund decide contro il Genoa” e per i giallorossi: “Soulè show, Fiorentina nei guai“.

Nel taglio centrale invece spazio alle deluse di giornata con “E chi sbaglia“. Occasione persa per Juventus e Milan: “Pulisic tira alto un rigore, Leao sbaglia e Allegri lo critica” e ancora “Errori anche di David e Gatti ma a Tudor va bene il pareggio”